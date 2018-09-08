Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun bin 147'nci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bu haftaki \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 16, 19, 23, 30, 31 ve 44 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERFoto\u011frafta g\u00f6z\u00fcn\u00fcz beyaz \u00e7\u0131k\u0131yorsa dikkat! Antalya'da '\u0130klim \u0130\u00e7in Ses Ver' etkinli\u011fiSamsun'da \u015fof\u00f6r\u00fc uyuyan kamyonun \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 yaya \u00f6ld\u00fc; kaza an\u0131 kemeraya yans\u0131d\u0131
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