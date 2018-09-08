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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 22:15 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 147'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 16, 19, 23, 30, 31 ve 44 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango sayısal loto

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