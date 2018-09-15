Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 149'uncu hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 4, 20, 25, 30, 43 ve 44 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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