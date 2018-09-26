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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1152'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 2, 15, 18, 37, 47 ve 48 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş milli piyango idaresi sayısal loto

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