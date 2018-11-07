Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 164'üncü çekilişi yapıldı.

İdareden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 17, 22, 23, 28 ve 46 olarak belirlendi.

(Sürecek)

