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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 22:54 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 165'inci çekilişi yapıldı.

İdareden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 15, 18, 28, 29 ve 46 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Sayısal Loto çekildi

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