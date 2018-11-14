Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun bin 166'nc\u0131 \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\n\u0130dareden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 5, 8, 14, 17, 45 ve 46 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERM\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'in Ac\u0131larla \u00d6r\u00fclm\u00fc\u015f Hayat Hik\u00e2yesi'Her d\u00f6nemin adam\u0131 m\u0131' sorusuna yan\u0131t verdi5 milyon TL'lik vurgun! Sahte M\u0130T'\u00e7iler yakaland\u0131
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