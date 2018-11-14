Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 166'ncı çekilişi yapıldı.

İdareden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 8, 14, 17, 45 ve 46 olarak belirlendi.

(Sürecek)

