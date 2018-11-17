Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun bin 167'nci \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\n\u0130dareden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 6, 30, 34, 36, 41 ve 46 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Bir anda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Herkes onu g\u00f6rmek i\u00e7in s\u0131raya giriyorYolcu otob\u00fcs\u00fc ref\u00fcje \u00e7arpt\u0131: \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 varCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan Mevlid-i Nebi Haftas\u0131 A\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131'nda konu\u015ftu-geni\u015f haber
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