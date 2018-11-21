Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun bin 168'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\n\u0130dareden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 22, 30, 31, 36, 39 ve 49 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNEROrgazm s\u00fcresini uzatan hile tek yapman\u0131z gereken...\u0130stanbul'da yo\u011fun sisBing\u00f6l\u2019de, kurallara uymayan s\u00fcr\u00fcc\u00fclere ceza kesildi
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