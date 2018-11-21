Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 168'inci hafta çekilişi yapıldı.

İdareden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 22, 30, 31, 36, 39 ve 49 olarak belirlendi.

(Sürecek)

