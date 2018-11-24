Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1169'uncu hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 1, 11, 14, 20, 30 ve 44 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERCanan Karatay'\u0131n kiminle evli oldu\u011funu biliyor musunuz? \u00c7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131zSay\u0131sal Loto sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131! MP\u0130 24 Kas\u0131m Say\u0131sal Loto sonu\u00e7lar\u0131 sorgulaGalata Kulesi'nde 'kad\u0131na \u015fiddet' turuncusu
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