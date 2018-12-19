Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1176'nc\u0131 hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 4, 18, 22, 23, 35 ve 45 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERG\u00f6z kama\u015ft\u0131rd\u0131larI\u015e\u0130D'li Ay\u015fenur \u0130nci serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131G\u00dcNCELLEME - Ad\u0131yaman'da yakalanan DEA\u015e'l\u0131 kad\u0131n
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