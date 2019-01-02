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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 22:29 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 180'inci çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 4, 15, 29, 31 ve 45 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Sayısal Loto çekildi (1)

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