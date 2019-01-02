Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun bin 180'inci \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 2, 4, 15, 29, 31 ve 45 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Bu telefon modelini kullan\u0131yorsan\u0131z yand\u0131n\u0131z! Tehlike sa\u00e7\u0131yor\u0130ki ilde e\u011fitime kar engeliYedikule'de bina \u00e7\u00f6kt\u00fc: 2 \u00f6l\u00fc 3 yaral\u0131
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