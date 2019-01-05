Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1181'inci \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 2, 20, 29, 38, 46 ve 47 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Instagram fenomeninin b\u00fcy\u00fck rezilli\u011fi! Hepimizi b\u00f6yle kand\u0131rm\u0131\u015f18 g\u00fcnd\u00fcr kay\u0131pt\u0131! Ormanda par\u00e7alanm\u0131\u015f halde bulunduBakan Kurum: Eczanelerde po\u015fetlerin \u00fccretsiz olmas\u0131 noktas\u0131nda usul esaslar\u0131 yay\u0131nlayaca\u011f\u0131z (2)
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