Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1182'nci \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 13, 32, 33, 42, 43 ve 47 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNEROnu b\u00f6yle g\u00f6rmediniz! Bak\u0131n hangi \u00fcnl\u00fcym\u00fc\u015fDoktor skandal\u0131nda fla\u015f geli\u015fme! Serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131Silivri'de otomobilin \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 lise \u00f6\u011frencisi yaraland\u0131
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