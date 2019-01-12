Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun bin 183'\u00fcnc\u00fc \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 5, 17, 21, 24, 29 ve 40 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaHDP, Abdullah \u00d6calan ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi do\u011frulad\u0131!Bayraktar'dan Ukrayna'ya \u0130HA sat\u0131\u015f\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klama: "Tarihi bir ad\u0131m"
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