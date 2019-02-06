Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 190'ıncı çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 5, 8, 13, 16 ve 35 olarak belirlendi.

(Sürecek)

