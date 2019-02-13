Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1192'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 1, 18, 21, 24, 48 ve 49 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!Fatih'te, minib\u00fcs\u00fcn yaya ge\u00e7idinde \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 kad\u0131n \u00f6ld\u00fcPutin ve Luka\u015fenko kayak yapt\u0131
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