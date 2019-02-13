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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 22:23 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1192'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 18, 21, 24, 48 ve 49 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
1192'inci hafta çekilişi milli piyango idaresi sayısal loto

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