Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1195'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 17, 27, 40, 43, 46 ve 47 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerErdo\u011fan: "Benim aziz milletim, bu \u00fclkeye en ufak bir yat\u0131r\u0131m\u0131 olmayanlar\u0131n ideolojik formatlamas\u0131na, bu tezgaha, bu tuza\u011fa d\u00fc\u015fmemeli."Bilal Erdo\u011fan:Ok\u00e7ulukta en iyi olmaya aday \u00fclkeyiz
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