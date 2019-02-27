Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1196'nc\u0131 hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 3, 5, 9, 10, 14 ve 23 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerZeybekci, borsa \u00fcyelerine projelerini anlatt\u0131Feci kaza! \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar var!
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