Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1198'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 6, 10, 20, 22, 30 ve 48 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNEREn k\u00f6t\u00fc cinsel ili\u015fki pozisyonu hem kad\u0131n hem de erkekler i\u00e7in!Kilit isim tutukland\u0131! Adnan Oktar...\u0130zmir'de k\u00f6pe\u011fin otomobilin arkas\u0131na ba\u011flanarak s\u00fcr\u00fcklenmesi