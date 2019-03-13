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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 22:09 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1200'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 23, 32, 36, 38 ve 43 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
1200'üncü hafta çekilişi milli piyango idaresi sayısal loto

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