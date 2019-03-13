Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1200'\u00fcnc\u00fc hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 14, 23, 32, 36, 38 ve 43 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERD\u00fcnya onu konu\u015fuyor! Ger\u00e7ek kimli\u011fi pe\u00e7enin alt\u0131nda gizli\u0130brahim Kal\u0131n'dan 'Beril Dedeo\u011flu' payla\u015f\u0131m\u0131Bakan Kasapo\u011flu: \u0130nsanlar\u0131m\u0131z\u0131n\u00a0g\u00f6n\u00fcllerini delik, de\u015fik ettiler
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