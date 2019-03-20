Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1202'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 1, 5, 22, 26, 40 ve 49 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) \u015eimdi de bu moda oldu!Br\u00fcksel'deki Suriye konferans\u0131 \u0130stanbul'da konu\u015fulduDenizli'de 5.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem (12)
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