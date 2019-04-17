Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1210'uncu hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 3, 10, 18, 23, 24 ve 42 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERD\u00fcnyay\u0131 sarsan olaylar\u0131n hepsini bilmi\u015fti! \u0130\u015fte Baba Vanga'n\u0131n 2019 kehanetleri2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti! Alt\u0131ndan 'dedikodu' \u00e7\u0131kt\u0131Hatay\u2019da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle cadde ve sokaklar g\u00f6le d\u00f6nd\u00fc
Okuyucu Yorumları 0 yorum