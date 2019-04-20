Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1211'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 7, 26, 30, 36, 43 ve 49 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERDad\u0131 dizisinin ha\u015far\u0131 \u00e7ocu\u011fu bak\u0131n \u015fimdi ne yap\u0131yor!41. Uluslararas\u0131 23 Nisan \u00c7ocuk \u015eenli\u011fiGiresun'a \u015fehit ate\u015fi d\u00fc\u015ft\u00fc (3)
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