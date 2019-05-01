Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1214'\u00fcnc\u00fc hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 6, 11, 18, 20, 25 ve 33 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERBir fenomenin \u2018i\u00e7erik intihar\u0131\u2019Pencereden d\u00fc\u015fen \u00e7ocuk yaraland\u01311 May\u0131s'ta molotof eylemi haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki 4 \u015f\u00fcpheli yakaland\u0131
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