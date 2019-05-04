Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1215'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 5, 15, 24, 28, 33 ve 36 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER\u0130\u015fkence gibi hayat! Sevgilisi zay\u0131flamas\u0131n\u0131 istemeyince...T\u00fcrkiye\u2019deki sokak hayvanlar\u0131na sahip \u00e7\u0131kacaklarBakan\u0131 Soylu, off road arac\u0131 kulland\u0131
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