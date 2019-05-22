Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1220'nci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 12, 18, 19, 20, 21 ve 26 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER H\u0131zl\u0131 ve kal\u0131c\u0131 kilo vermenize yard\u0131mc\u0131 olacak 10 alt\u0131n kuralUber s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc arac\u0131n\u0131n tavan\u0131 \u00fczerinde g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131Marmaris'te faciadan d\u00f6n\u00fcld\u00fc! \u00d6nce kendilerini sonra da polis ve zab\u0131ta ekiplerini yakmaya kalkt\u0131lar
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