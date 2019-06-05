Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1224. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 1, 9, 14, 18, 22 ve 23 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Atat\u00fcrk b\u00fcst\u00fcn\u00fcn hali tepki \u00e7ekti!Gen\u00e7ler birbirine girdi! \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 ve g\u00f6zalt\u0131Soylu: 23 Haziran'\u0131 bir ideolojik kavgaya do\u011fru g\u00f6t\u00fcrecekler
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