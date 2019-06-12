Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1226. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 3, 12, 18, 31, 33 ve 43 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)\u00d6zelliklerini g\u00f6ren hayran kal\u0131yor! \u0130\u015fte en iyi oyuncu notebook Ayn\u0131 anda 5 hastaya nakil operasyonu ba\u015far\u0131yla tamamland\u0131Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn Amasya\u2019ya geli\u015fi canland\u0131r\u0131ld\u0131
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