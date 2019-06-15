Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1227. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 1, 3, 25, 29, 40 ve 43 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunlar\u0131 t\u00fcketiyorsan\u0131z...Sat\u0131r ve b\u0131\u00e7akl\u0131 kavga: 5 yaral\u0131G\u00dcNCELLEME - Kocaeli'de sa\u011fanak
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