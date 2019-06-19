Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1228. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 7, 34, 36, 38, 42 ve 48 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) S\u0131rf ona ula\u015fmak i\u00e7in... 2 bin 700 metre rak\u0131mda \u015fa\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcMeteoroloji o b\u00f6lgeleri uyarm\u0131\u015ft\u0131! \u015eim\u015fek deh\u015feti: \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar var"\u0130stanbul Biz Birlikte T\u00fcrkiye'yiz Bulu\u015fmas\u0131"
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