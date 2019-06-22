Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1229. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 11, 14, 17, 27, 38 ve 41 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Erkekler de bak\u0131m yapar!Termik santral i\u00e7in verilen olumlu \u00c7ED raporuna mahkemeden durdurmaSivas'ta sa\u011fanak, cadde ve sokaklar\u0131 g\u00f6le \u00e7evirdi
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