Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1231. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 1, 6, 14, 24, 26 ve 40 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERY\u0131llard\u0131r bedeninde ta\u015f\u0131yor! Bak\u0131n ne anlama geliyormu\u015fMilli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: \u0130dlib'de bulunan g\u00f6zlem noktas\u0131na \u00fc\u00e7 top at\u0131\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131Tuzla'da bariyerlere \u00e7apan otomobil takla att\u0131: 2 yaral\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum