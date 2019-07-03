Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen, Say\u0131sal Loto oyununun 1232. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 13, 15, 17, 29, 38 ve 39 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERBu kente sadece \u00e7\u0131plaklar girebiliyor!\u0130brahim Kal\u0131n'dan Washington Post'a tepki\u00dcniversite \u00f6\u011frencilerinden ula\u015f\u0131m zamm\u0131na tepki\u00a0
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