Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen, Say\u0131sal Loto oyununun 1236. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 6, 15, 25, 27, 36 ve 44 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER G\u00f6ren hayran kal\u0131yor! \u0130\u015fte Audi Sport'un yeni yar\u0131\u015f otomobiliDeniz k\u0131y\u0131lar\u0131n\u0131n tel \u00f6rg\u00fclerle \u00e7evrilmesine tepkiTunceli'de Ayaz ve Nupelda karde\u015flerin \u00f6l\u00fcm\u00fc protesto edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum