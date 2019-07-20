Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1237. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 6, 13, 21, 24, 36 ve 48 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)\u0130srail\u2019deki kaz\u0131larda 1200 y\u0131ll\u0131k cami ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131Klima patlad\u0131, ortal\u0131k sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fcOrdu Valisi Yavuz, K\u0131br\u0131s \u015fehidinin e\u015fini ziyaret etti
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