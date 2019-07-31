Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1240. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 7, 19, 20, 26, 30 ve 37 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) Motor sporcular\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi: Kazda\u011flar\u013131 Temmuz 2019 \u015eans Topu \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131Yapt\u0131klar\u0131 tan\u0131t\u0131m filmi kurbanl\u0131k sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 artt\u0131rd\u0131
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