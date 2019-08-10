Sayısal Loto çekildi (1)

Say\u0131sal Loto oyununun 1243'\u00fcnc\u00fc hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 8, 11, 12, 41, 45 ve 49 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER G\u00fczelli\u011fi ile b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor! \u0130\u015fte Fenerbah\u00e7e'nin yeni yengesiKahreden haber geldi! \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar varKurban pazar\u0131n\u0131n 1.5 tonluk 'Aslan'\u0131, rekor fiyata sat\u0131ld\u0131
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