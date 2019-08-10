Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1243'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 11, 12, 41, 45 ve 49 olarak belirlendi.

(Sürecek)

