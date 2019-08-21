Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1246. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 17, 18, 29, 30, 32 ve 34 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) Buras\u0131 \u0130stanbul! Aylard\u0131r bu halde bekliyorAFAD ekipleri r\u00f6garda mahsur kalan 3 yavru k\u00f6pe\u011fi kurtard\u0131E\u015finin \u015fehit oldu\u011fu haberini ziyarete geldi\u011fi \u0130zmir'de \u00f6\u011frendi
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