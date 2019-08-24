Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1247. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 01, 08, 21, 23, 25 ve 28 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Kahreden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler! 'Soyk\u0131r\u0131m yap\u0131l\u0131yor'Geleneksel Yaylada\u011f\u0131 Festivali ba\u015flad\u0131Ba\u011fc\u0131lar'da biti\u015fik iki bina bo\u015falt\u0131ld\u0131
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