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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 21:42 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1247. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 01, 08, 21, 23, 25 ve 28 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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