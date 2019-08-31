Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1249. \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 7, 17, 22, 36, 43 ve 44 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERBirinin sizden ho\u015flanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 nas\u0131l anlars\u0131n\u0131z?\u00c7orlu'daki cinayetlerin \u015f\u00fcphelisi Yalova'da yakaland\u0131'Akif' belgeselinin ilk g\u00f6sterimi \u00c7anakkale'de yap\u0131ld\u0131
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