Sayısal Loto çekildi (1)

Say\u0131sal Loto oyununun 1256. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 4, 6, 10, 13, 26 ve 39 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) Evinde as\u0131l\u0131 bulunmu\u015ftu! G\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcndeki korkun\u00e7 detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Bu duraklara gelenler matemati\u011fi sevecekS\u00fcr\u00fcc\u00fclere arabada sigara i\u00e7me cezas\u0131
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