Sayısal Loto çekildi (1)

Say\u0131sal Loto oyununun 1259'uncu hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 6, 19, 23, 24, 27 ve 34 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERSosyal medyadan duyurdu: Az kald\u0131A\u011fr\u0131\u2019da 3. Ahmed-i Hani K\u00fclt\u00fcr, Sanat ve Turizm Festivali ba\u015flad\u0131<img alt="G\u00dcNCELLEME 2 - \u015eanl\u0131urfa'da askeri midib\u00fcs ile t\u0131r \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131\n\nKazada 1 asker \u015fehit oldu, 14 asker yaral\u0131" src="https:\/\/imgrosetta.mynet.com.tr\/file\/11231882\/148x74.jpg">G\u00dcNCELLEME 2 - \u015eanl\u0131urfa'da askeri midib\u00fcs ile t\u0131r \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131\nKazada 1 asker \u015fehit oldu, 14 asker yaral\u0131\n
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