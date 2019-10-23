Sayısal Loto çekildi (1)

Say\u0131sal Loto oyununun 1264'\u00fcnc\u00fc \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 7, 17, 28, 30, 36 ve 41 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER Gizemini kimse \u00e7\u00f6zemedi! ABD onu yerin y\u00fczlerce metre alt\u0131nda sakl\u0131yor\u015eans Topu \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131!Bah\u00e7eli'den Erdo\u011fan'a "Hakan kaftan\u0131"
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