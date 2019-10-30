Sayısal Loto çekildi (1)

Say\u0131sal Loto oyununun 1266'nc\u0131 \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 7, 16, 21, 31, 36 ve 46 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER Arka Sokaklar'\u0131n Zeli\u015f'ini bir de b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcn! Hayran b\u0131rakt\u0131Sokak ortas\u0131nda kanl\u0131 sald\u0131r\u0131! Karde\u015flerden ac\u0131 haberMahalle bek\u00e7ilerine sald\u0131rm\u0131\u015flard\u0131! Karar verildi
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