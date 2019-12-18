Sayısal Loto çekildi (1)

Say\u0131sal Loto oyununun 1280'inci \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 1, 6, 13, 24, 25 ve 37 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) Bebek sandalyesine \u00e7arp\u0131nca...Ortal\u0131\u011fk sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fcH\u0131rs\u0131zl\u0131k i\u00e7in girdikleri evin sahibini \u00f6ld\u00fcren 3 ki\u015fi tutukland\u0131\u0130ndi\u011fi servisin alt\u0131nda kalan \u00f6\u011frenci yaraland\u0131, kaza an\u0131 kamerada
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