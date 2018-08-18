Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun bin 141'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 665 bin 319 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 145 kişi 5 bin 171 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 837 kişi 72 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 141 bin 865 kişi de 11 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.
6 bilen talihlinin kuponunu, Erzurum'un Palandöken ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Çekilişte toplam 5 milyon 570 bin 675 lira 65 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 865 bin 583 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 41 bin 347 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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