Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun bin 143'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 61 bin 915 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 76 kişi, 8 bin 112 lira 85'er kuruş; 4 bilen 5 bin 279 kişi, 87 lira 65'er kuruş; 3 bilen 105 bin 150 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.
6 bilen iki talihlinin kuponunu, İzmir'in Tire ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Çekilişte toplam 4 milyon 512 bin 229 lira 85 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 534 bin 400 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 856 bin 57 lira 54 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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