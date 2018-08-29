Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun bin 144'üncü hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 868 bin 333 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 60 kişi 6 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 313 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 697 kişi de 12'şer lira ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 2 milyon 285 bin 87 lira 10 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 907 bin 952 lira 57 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 507 bin 797 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

