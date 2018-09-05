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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 22:46 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira 43 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 146'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 84 kişi, 4 bin 821 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 595 kişi, 66 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 570 kişi, 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 568 bin 910 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 5 bin 527 lira 82 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 562 bin 334 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak.

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ikramiye Sayısal Loto Çekildi (2)

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