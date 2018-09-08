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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 22:15 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 283 bin 143 lira haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 283 bin 143 lira 28 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 147'nci hafta çekilişinde 5 bilen 136 kişi 5 bin 482 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 755 kişi 72 lira 55'er kuruş, 3 bilen 144 bin 251 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 2 milyon 887 bin 752 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 853 bin 983 lira 60 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 35 bin 38 lira 39 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto

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